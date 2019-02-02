تحالف المحور يؤكد عدم التوصل لاي اتفاق بشأن الوزارات الشاغرة

2019/02/02 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف المحور عدم التوصل لأي اتفاق بشأن الوزارات الشاغرة.

المتحدث باسم التحالف ليث الدليمي، اشار الى أن صراع الإرادات السياسية، ما زال السبب الرئيس الذي يمنع التوصل لاتفاق حول حقائب الدفاع والداخلية والعدل والتربية.

وأضاف الدليمي أن تحالفه لم يطرحْ لغاية الآن أي اسم لشغل منصب وزارة الدفاع .

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