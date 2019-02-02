2019/02/02 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية عن ارسالها تحذيرا رسميا الى الحكومة بشأن وجود تحركات أميركية ضد العراق.

العضو في اللجنة نبيل الطرفي اكد أن لجنته في مجلس النواب بعثت بتحذير رسمي إلى حكومة عادل عبد المهدي بشأن وجود تحركات أميركية داخلية وخارجية مشبوهة من قبل القوات الاميركية.

ودعا الطرفي الحكومة إلى الاهتمام بجميع التحذيرات والتوصيات التي ارسلتها لجنة العلاقات الخارجية بشأن التحركات الأميركية المشبوهة .

HA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية ترسل تحذيراً رسمياً إلى الحكومة بشأن تحركات أميركية مشبوهة) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية ترسل تحذيراً رسمياً إلى الحكومة بشأن تحركات أميركية مشبوهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).