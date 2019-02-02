حشد النجف يطلق برنامج ترفيهي لابناء الشهداء مع بدء العطلة الفصلية

2019/02/02 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت هيئة الحشد الشعبي مكتب النجف الاشرف اليوم السبت, برنامجها الخاص بابناء الشهداء مع بدء العطلة الفصلية ، حيث نظمت الهيئة اليوم رحلة ترفيهية لابناء

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