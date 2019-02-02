2019/02/02 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من “السترات الصفراء” في العاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم السبت، احتجاجًا على “زيادة التفاوت الاقتصادي”.وشارك في المظاهرة حوالي 200 شخص، هتفوا ضد السياسيين واعترضوا

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