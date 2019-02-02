2019/02/02 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوريا..انهيار مبنى سكني مخالف وسقوط ضحايا قتل 11 شخصا، بينهم 4 أطفال، في انهيار مبنى سكني مخالف في حي صلاح الدين بمحافظة حلب شمالي سوريا، بينما نجح عمال الإنقاذ في انتشال شخص من تحت الأنقاض وهو لا يزال على قيد الحياة.ونقل عن قائد شرطة محافظة حلب عصام الشلي، أن المبنى مؤلف من 5 طوابق، ويقع "في منطقة مخالفات متضررة جراء الاعتداءات الإرهابية على المنطقة"، على حد وصفه.وأضاف أن فرق الدفاع المدني والإطفاء وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية، توجهت فور حدوث الانهيار صباح السبت إلى الموقع، وبدأت بإزالة الأنقاض وانتشال الضحايا. من جانبه، أشار عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب كميت عاصي الشيخ، إلى أن المحافظة ولجنة السلامة العامة قامت "بالكشف على المنطقة وأخلت المبنيين المجاورين من السكان، تحسبا لحدوث أي انهيارات أخرى".وأضاف أنها "اتخذت الإجراءات اللازمة لإيوائهم وتقديم ما يحتاجونه"، فيما تواصل فرق الدفاع المدني والإنقاذ رفع الأنقاض وإزالة مخلفات انهيار المبنى.

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