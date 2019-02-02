نائبـة عن البصرة : لا صلاحيـة لاية جهـة في التنازل عن ايرادات الموازنة او اعفاء دولة من الرسوم الكمركيـة

2019/02/02 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت النائبة عن محافظة البصـرة صفاء بـندر الى تدخل رئاستي

الجمهورية والوزراء لحماية المنتج الوطني وإيقاف التخبط في إعفاء

السلع المستوردة ، في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي يعانيه العراق ،

مبينة ان إتفاق الحكومة مع نظيرتها الأردنية بإعفاء الرسوم الكمركية

على صادراتها للعراق ، يعد خطأ كبيراً في ظل انخفاض أسعار النفط،

ومحاولات التعويض والبحث عن إيرادات أخرى تسد كثيراً من العجز الحاصل

في الموازنة.

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