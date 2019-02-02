بالصور : قرية تل قصب القديم

2019/02/02 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال القرية التي تقع في جنوب جبل شنگال و على حدود القرى العربية تم تدمير اغلبية البيوت فيها جراء اجتياح داعش للمنطقة يذكر بان اغلبية البيوت في هذه القرية طينية.📸 : ذیاب غانم

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