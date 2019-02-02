اغتيال الروائي علاء مشذوب أمام منزله في كربلاء

2019/02/02 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

نعى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، الروائي علاء

مشذوب الذي أغتيل مساء اليوم في محافظة كربلاء.

وذكر الاتحاد، في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، أن “الاتحاد ينعى الروائي د.علاء مشذوب الذي أغتيل مساء اليوم السبت، في

حادث جبان في مدينته كربلاء، الذكر الطيّب للفقيد العزيز (أبو مصطفى)، الصبر الجميل

والسلوان لأهله وذويه ومحبيه”.

وأفاد مصدر أمني، مسلحين مجهولين اطلقوا، مساء اليوم، النار على الكاتب والاديب علاء مشذوب الخفاجي بالقرب من باب منزله في شارع ميثم التمار، وسط محافظة كربلاء”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأصدر مشذوب، الحاصل على شهادة الدكتوراه من كلية الفنون

الجميلة بجامعة بغداد، عدة روايات ومجاميع قصصية حاز عنها جوائز متعددة كان اخرها جائزة

كتارا للرواية العربية في العام الماضي 2018.

وفي عام 2017، أصدر علاء مشذوب رواية “حمّام اليهودي”

عن دار سطور ببغداد، تدور أحداثها حول مكانة اليهود في تراث الاديان الاخرى وإنعكاسها

السلبي في تعامل الاتباع معهم في كربلاء، المكان الذي تدور فيه احداث الراوية.

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