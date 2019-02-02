الإعلام الأمني يعلن القبض على عنصرين من داعش في صلاح الدين

2019/02/02 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ صلاح الدين

أعلن

مركز الإعلام الأمني، السبت، اعتقال عنصرين من داعش في صلاح الدين.

وقال

المركز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مفارز استخبارات الشرطة

الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القت

القبض احد الإرهابيين في منطقة العباسية بقضاء سامراء بعد نصب سيطرة على الطريق الرابط

بين قضاء سامراء وتكريت والمطلوب بقضايا إرهابية كونه احد عناصر عصابات داعش الارهابي”.

واضاف،

أن ” المفارز ذاتها القت القبض على احد الارهابيين في سيطرة الحويش بسامراء والوارد

أسمه ضمن قاعدة بيانات المطلوبيين كونه كان يعمل فيما يسمى الشرطة اللا إسلامية”

التابعة لداعش،وقد تم إحالتهما للقضاء للأكمال أوراقهما التحقيقية”.

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