عادل عبدالمهدي يتسلم ١٣٠٠ قطعة اثارية نادرة من رئيس الوزراء الاردني

2019/02/02 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تسلم رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اليوم السبت، ١٣٠٠ قطعة اثارية نادرة استعادتها السلطات الاردنية.

وأعرب عبد المهدي عن شكره لرئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية عمر الرزاز لوضع اليد على هذه الاثار المهربة واعادتها الى العراق.



وأكد ان هذه الاثار النادرة وان كانت عراقية لكنها ملك للإنسانية واعادتها ربح للعراق والاردن.





وتم توقيع محضر تسليم القطع الاثارية بعد جلسة المباحثات المشتركة التي عقدت اليوم في منطقة الحدود المشتركة.





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