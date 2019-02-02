2019/02/02 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

اعلنت الشركة العامة للسكك الحديد، اليوم السبت، عن تنفيذ حملات لتطوير الأبنية والخطوط في المنطقة الجنوبية.



وقال مدير عام الشركة سلام جبر سلوم في بيان صحفي ، ان الحملة تضمنت اعمار وتأهيل بناية محطة قطار البصرة وبناء دار استراحة لسواق القطارات والسيارات وتوسيع الخطوط داخل الموانئ حيث تم توقيع عقد بين السكك وتنفيذ المشاريع وباشرت الأخيرة بالتنفيذ ضمن المدة المقررة لاستلام دار الاستراحة .



واشار سلوم الى إعداد البيانات والكشوفات لتوسيع حملة لتطوير خطوط السكك داخل ميناء ام قصر الشمالي لربط مسارات الخطوط الجديدة على الأرصفة 27 و 28 لانسيابية حركة نقل الحاويات الاختصاصية بواسطة القطارات .



وتابع، “هناك تعاون مشترك بين ادارة الموانئ والسكك على توسيع وانشاء خطوط على رصيفي 7و8 بإشراف مدير المنطقة الجنوبية والعاملين بتعزيز الأرصفة بقضبان جديدة نوع UIC 60 وتحميل الكميات من محطة قطار الشعيبة إلى ميناء ام قصر الجنوبي للمباشرة بالتنفيذ .





اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سكك الحديد:حملات واسعة لتطوير الأبنية وخطوط السكك) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سكك الحديد:حملات واسعة لتطوير الأبنية وخطوط السكك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).