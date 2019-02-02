القبض على إرهابيين احدما يعمل في

2019/02/02 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكر بيان لمركز الإعلام الأمني، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال تفعيل الجهد الاستخباري والممارسات الأمنية القت القبض احد الإرهابيين في منطقة العباسية بقضاء سامراء بعد نصب سيطرة على الطريق الرابط بين قضاء سامراء وتكريت والمطلوب بقضايا إرهابية كونه احد عناصر عصابات داعش الإرهابي".وأضاف" كما القت المفارز ذاتها القبض على احد الارهابيين في سيطرة الحويش بسامراء والوارد أسمه ضمن قاعدة بيانات المطلوبين كونه كان يعمل فيما يسمى {الشرطة اللا إسلامية} التابعة لداعش"، مشيرا الى" إحالتهما للقضاء للأكمال أوراقهما التحقيقية".انتهى

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