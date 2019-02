كعادتها الأرقام تلاحقه.. ليونيل ميسي يواصل منافسة نفسه في الدوريات الخمسة الكبرى

2019/02/02 | 21:58

يوسف حمدي فيسبوك تويتر واصل ليونيل ميسي تألقه وتحطيمه للأقام القياسية خلال هذا الموسم، وذلك بعدما سجل هدفًا من ركلة جزاء في شباك فالنسيا بطريقة رائعة.

وكان برشلونة قد أنهى شوط المباراة الأول متأخرًا في النتيجة أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من منافسات الليجا.

وبهدف ليونيل ميسي في شباك فالنسيا، يكون قد وصل إلى هدفه رقم 20 في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، مواصلًا التحليق وحده في صدارة الهدافين.

وبوصوله للهدف رقم 20 على مستوى الدوري، يكون ميسي هو اللاعب الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم الذي سجل 20 هدفًا في بطولة الدوري.

ولم يكتفِ ميسي بهذا فقط، حيث واصل التسجيل في مباريات متتالية في الليجا، وسجل في مباراته الثامنة تواليًا للمرة الثالثة له في تاريخ مشاركاته في الدوري الإسباني.

وحقق ميسي رقمًا آخر، حيث سجل في آخر 9 مباريات متتالية في جميع المسابقات 11 هدفًا، وهو رقم لم يحققه ميسي منذ فعل ذلك في يناير 2013.

9 - Lionel Messi has scored in each of his last nine games for @FCBarcelona in all competitions (11 goals), his best goalscoring run since January 2013 (10).



Spectacular.



pic.twitter.com/57In3qsQQ6— OptaJose (@OptaJose) ٢ فبراير ٢٠١٩

يذكر أن ليونيل ميسي كان قد حقق لقب هداف الدوري الإسباني وحصد الحذاء الذهبي كهداف للدوريات الخمس الكبرى للموسمين الأخيرين.





