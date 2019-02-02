مقتل روائي بهجوم مسلح وسط كربلاء

2019/02/02 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم السبت، بمقتل روائي بهجوم مسلح وسط كربلاء.وقال المصدر في حديث صحفي، إن "مسلحين مجهولين اطلقوا النار تجاه روائي وسط مدينة كربلاء ما اسفر عن مقتله في الحال"، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

يذكر أن محافظة كربلاء من المحافظات المستقرة امنياً، الا انها تشهد بين فترة واخرى تسجيل حالات قتل وخطف في مناطق عدة.انتهى/س

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