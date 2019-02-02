بابل.. متظاهرون في قضاء المسيب يدعون عبدالمهدي لإرسال وفد يقف على مطالبهم

2019/02/02 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

نظم العشرات من أهالي قضاء المسيب في محافظة بابل مظاهرة مطالبة بمكافحة الفساد وتوفير الخدمات في القضاء، مناشدين رئاسة الوزراء بإرسال وفد للوقوف على مطالب الأهالي.وقال أحد المتظاهرين إن "مطالبا هي نفسها السابقة وعلى رأسها مكافحة الفساد في العراق"، مضيفاً أن "الهيئات تعددت لكن بدون تحقيق نتائج ملموسة، فلتكن هيئة واحدة كهيئة النزاهة أو الهيئة البرلمانية لمكافحة الفساد لتتبع الفساد ومحاسبة الفاسدين".مشيراً أن "تعدد الهيئات لا يجدي نفعاً، فالأموال تأتي بالمليارات لكن تذهب هباءً منثوراً ولا نستفيد من الموازنات".وتابع مواطن أخر أننا " نرغب من المرجعية أن تلتفت إلى الشعب وتعزل هذه الحكومة، لأنه منذ السقوط ولحد هذا اليوم لا يوجد تغيير لواقعنا ولا توجد حكومة فعلية تقوم بمهامها بالشكل المطلوب".وأشار مواطن ثالث إلى أننا "نحن نفتقد إلى جميع الخدمات، وهذه الأسبوع التاسع ونحن مستمرون بمناشدة رئيس الوزراء حيث نطالب بإرسال وفد إلى قضاء المسيب فهو قضاء مظلوم لكن إلى الآن لم يستمع أحد لمطالبنا". يذكر أن محافظة بابل تشكو كباقي المحافظات العراقية من قلة الخدمات وسوء الإدارة، ما يدفع الأهالي إلى الخروج في وقفات احتجاجية يتهمون خلالها المسؤولين بالفساد وسرقة المال العام، ويطالبونهم بوضع حد لمعاناتهم اليومية.

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