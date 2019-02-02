العراق..إحباط هجوم ضد قاعدة عين الأسد

2019/02/02 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات العراقية السبت إحباط هجوم بالصواريخ كان يستهدف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أميركية في محافظة الأنبار غرب العراق.

وقال مركز الإعلام الأمني في بيان إن القوات الأمنية العراقية "ضبطت ثلاثة صواريخ من نوع " غراد" تعمل بواسطة جهاز ‏توقيت إلكتروني، في تلال "منطقة الدولاب" في محافظة الأنبار.‏

وأَضاف أن "القوات الامنية تمكنت من إيقاف التوقيت قبل 15 ‏دقيقة من انطلاقها، حيث كانت موجهة نحو قاعدة عين الأسد غرب الأنبار".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التقى جنوده في زيارة مفاجئة قام بها نهاية كانون الأول/ديسمبر للعراق في قاعدة عين الأسد غرب بغداد.

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