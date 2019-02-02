تشيلسي يسحق هدرسفيلد بخماسية نظيفة في الدوري الإنكليزي

2019/02/02 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاد تشلسي إلى سكة الانتصارات بفوزه، اليوم السبت، على هدرسفيلد 5-صفر، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الممتاز "البريميرليغ".

خماسية "البلوز" حملت توقيع كل من غونزالو هيغواين (16 و69)، وإيدين هازارد (هدفين)، (45+1، و66)، وديفيد لويز (86).وخسر تشلسي آخر مباراتين في الدوري، من بينهما هزيمة ثقيلة صفر -4 أمام بورنموث، الأربعاء الماضي، مما زاد الحديث بشأن انضمام مدرب الفريق، ماوريتسيو ساري إلى قائمة المدربين الذين تتم إقالتهم بعد أشهر قليلة.وعاد "البلوز" إلى المركز الرابع برصيد 50 نقطة فوق أرسنال الذي يحل ضيفا على مانشستر سيتي، الأحد المقبل، فيما ما زال هدرسفيلد في المركز الأخير متأخرا بست نقاط عن فولهام الذي يأتي فوقه في الترتيب.

انتهى.ص.هـ.ح.

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