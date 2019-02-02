2019/02/02 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت وكالة "سانا"، عن مصادر محلية، وتابعتها الغدير، أن السيارة المستهدفة كانت تقل معلمين، مضيفة أن التفجير أدى إلى مقتل سائق السيارة وإصابة 5 معلمين كانوا يستقلونها.فيما أشار حساب "منبج الإخبارية" على "تويتر" إلى أن الحافلة تتبع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" وصاحبها مسؤول التربية والتعليم في منبج ويدعى سهيل والي.وهذا التفجير جاء ضمن سلسلة هجمات ضربت المدينة في الفترة الأخيرة، بعد الهجوم الانتحاري الذي استهدف عسكريين أمريكيين وسط منبج في الـ16 من ديسمبر الماضي، وأسفر عن مقتل 4 منهم، حسب البنتاغون.

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهيد و5 جرحى بانفجار عبوة ناسفة في منبج السورية) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهيد و5 جرحى بانفجار عبوة ناسفة في منبج السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).