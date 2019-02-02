بالوثائق .. وزير الاتصالات يعين موظف محال الى النزاهة بمنصب مهم في الوزارة

2019/02/02 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اظهرت وثائق إقدام وزير الاتصالات نعيم ثجيل يسر على إصداره أمر

إداري بتعيين موظف متهم بالفساد والاختلاسات المالية بمنصب المعاون

الإداري والمالي لمدير عام الشركة العامة للاتصالات

والمعلوماتية.

وبحسب الامر الوزاري (68) الصادر من مكتب وزير الاتصالات وحملت

توقيع الوزير بتعيينه (اركان شهاب احمد) ومنحه الصلاحيات الممنوحة

لمنصب المعاون، في حين لاقى هذا القرار اعتراضا من قبل المفتش العام

في وزارة الاتصالات ايمن نعت سعيد بحسب كتاب رسمي صادر عن

مكتبه بتاريخ 31 من شهر كانون الثاني الماضي، لكون هذا الموظف لديه

قضية في هيئة النزاهة وتمت احالتها الى محكمة الجنايات ولاتنطبق

عليه مواصفات النزاهة بتسنم هكذا منصب مهم ما يشكل خطرا على المال

العام بحسب ما أورده كتاب المفتش.

كما أظهرت وثيقة ثالثة صادرة من مجلس القضاء الاعلى بتاريخ الـ7 من

كانون الثاني الماضي بان المتهم (اركان شهاب احمد) متهم بتقاضي مبلغ

قدره (20) الف دولار من شركة ( TPFZ) للاتصالات مقابل تعهده باطلاق

المستحقات المالية للشركة والتي هي بذمة وزارة الاتصالات، وبناءً

على ذلك فان القضاء قرر احالته الى محكمة جنايات / الكرخ لمحاكمتهما

استنادا الى المادة 130 / ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

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