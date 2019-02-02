2019/02/02 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودخل الفريق المدرب كارلو أنشيلوتي الى اللقاء على خلفية تعادل مخيب في المرحلة السابقة أمام ميلان دون أهداف ما سمح ليوفنتوس المتصدر وحامل اللقب بالابتعاد عنه بفارق 11 نقطة، قبل أن يخرج على يد الفريق اللومبادري بالذات من ربع نهائي مسابقة الكأس بالخسارة أمامه صفر-2 الثلاثاء الماضي.وحسم الفريق الجنوبي فوزه الـ16 في غضون دقيقة و10 ثوان بعدما افتتح التسجيل عبر البولندي أركاديوس ميليك إثر تمريرة من الإسباني خوسيه كاليخون (25) الذي كان خلف الهدف الثاني الذي سجله لورنزو إنسينيي بعد ثوان معدودة (26)، رافعا رصيده الى 8 أهداف في 19 مشاركة في الدوري هذا الموسم، وهو نفس عدد الذي سجله في 37 مباراة الموسم الماضي.وانتظر نابولي حتى الدقيقة قبل الأخيرة لإضافة هدف الثالث الذي أكد به ثأره من سمبدوريا الفائز عليه بالنتيجة ذاتها ذهابا، وذلك من ركلة جزاء تأكدت عبر تقنية الاعادة بالفيديو "في أيه آر" بعدما أن لمس الدنماركي جواكيم أندرسن الكرة بيده داخل المنطقة، ونفذها سيموني فيردي بنجاح (89).ورفع نابولي رصيده الى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق 11 أمام انتر ميلان الثالث الذي يلعب الأحد مع بولونيا، 8 خلف يوفنتوس الذي يلعب لاحقا مع ضيفه بارما بعد أربعة أيام على تنازله عن لقب مسابقة الكأس بخسارته المذلة في ربع النهائي أمام أتالانتا بثلاثية نظيفة.وفرط كييفو بفرصة تحقيق فوزه الثاني فقط هذا الموسم، بعدما تقدم على مضيفه إمبولي بهدفين نظيفين قبل أن يكتفي في النهاية بالتعادل 2-2.وبدا كييفو في طريقه لتحقيق فوزه الثاني بعد الذي سجله قبل أربع مراحل على حساب فروزينوني (1-صفر)، وذلك بعد تقدمه بهدفي إيمانويلي جاكيريني (31) والبولندي ماريوس ستيبينسكي (45+1)، لكن إمبولي الذي لم يذق طعم الفوز منذ 9 كانون الأول/ديسمبر الماضي، دخل الى الشوط الثاني متخلفا بهدف وحيد بتقليصه الفارق عبر فرانشيسكو كابوتو بعد 75 ثانية على الهدف الثاني للضيوف (2+45).ثم نجح في ادراك التعادل مع بداية الشوط الثاني بهدف آخر لكابوتو (52) الذي جنب فريقه هزيمته الثالثة عشرة ومنحه نقطة رفع بها رصيده الى 18 في المركز السابع عشر، مقابل 9 لكييفو في المركز العشرين الأخير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطولة إيطاليا: نابولي يستعيد توازنه) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بطولة إيطاليا: نابولي يستعيد توازنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).