وزير الموارد المائية يتفقد نهر ديالى

2019/02/02 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد وزير الموارد المائية جمال العادلي برفقة وفد فني من الوزارة، موقع نهر ديالى في محافظة بغداد للاطلاع على الاجراءات المتخذة من قبل تشكيلات الوزارة لمعالجته.

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