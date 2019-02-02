القاء القبض على داعشيين في سامراء

2019/02/02 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت القوات الأمنية، القبض على إرهابيين مرتبط بعصابات داعش الارهابي في قضاء سامراء التابع لمحافظة صلاح الدين.

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