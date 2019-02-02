القبض على قاتل في ذي قار

2019/02/02 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} القت مفارز شرطة ذي قار القبض على مطلوب بجريمة قتل في ذي قار.

وذكرت شرطة ذي قار في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، انه "من خلال المتابعة المستمرة والتنسيق وتبادل المعلومات بين تشكيلات وزارة الداخلية العاملة في محافظة ذي قار، استطاعت قوة من قسم شرطة الچبايش من القاء القبض على متهم يرمز لاسمه {ص.



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ح} 37 عاما يسكن قضاء الإصلاح".واضاف ان "المتهم مطلوب وفق احكام المادة {406 /31 ق.



ع} لارتكابه جريمة شروع بالقتل ضرب بأنبوب حديدي {بوري} قبل سبعة أيام على خلفية مشاجرة على ارض زراعية".انتهىبواسطة: علي الخفاجي

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