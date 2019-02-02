استشهاد مدني وإصابة 5 بانفجار جديد على أطراف منبج السورية

2019/02/02 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ونقلت وكالة {سانا} السورية عن مصادر محلية أن عبوة ناسفة زرعها إرهابيون انفجرت صباح اليوم بسيارة تقل عددا من المعلمين على الطريق الواصل بين مدينة منبج وقرية حاج عابدين ما أدى إلى استشهاد السائق وإصابة5 معلمين بجروح متفاوتة.وأشارت المصادر الى أن انفجارا مشابها وقع أمس على نفس الطريق لكنه لم يؤد إلى أضرار.انتهى

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