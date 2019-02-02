بايرن ميونيخ يسقط خارج الديار بثلاثية

2019/02/02 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ رياضةسقط فريق بايرن ميونيخ بهزيمة ثقيلة أمام مضيفه باير ليفركوزن بنتيجة 1-3، ضمن منافسات المرحلة الـ20 من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم اليوم السبت.

وأحرز ثلاثية ليفركوزن كل من ليون بايلي وكيفين فولاند ولوكاس ألاريو في الدقائق 53، 63 و87، بينما أحرز ليون جوريتسكا، هدف بايرن ميونخ في الدقيقة 41.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند 42 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع ليفركوزن رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

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