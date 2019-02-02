الولايات المتحدة تندد بإيران.. 40 عاما من الفشل

2019/02/02 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

في الذكرى الأربعين لقيام الجمهورية في ايران، نددت الولايات

المتحدة، السبت، بما اعتبرته “40 عاما من الفشل” لهذا النظام، الذي قالت

إنه لم يستطع “الوفاء بأي من الوعود” التي قطعها للشعب الايراني.

وكانت طهران قد أطلقت، الجمعة، سلسلة من الاحتفالات في الذكرى

الأربعين لعودة المرشد الإيراني الراحل، الخميني، إلى طهران من المنفى.

وعلقت وزارة الخارجية الأميركية على هذه المناسبة في تغريدة

على “تويتر” جاء فيها “عندما عاد إلى إيران العام 1979، وعد الخميني

بتحقيق الكثير للإيرانيين، بينها العدالة والحرية والرخاء.



وبعد 40 سنة أخل هذا النظام

بكل هذه الوعود ولم ينتج سوى 40 عاما من الفشل”.

وتابع التعليق الأميركي “لقد وعد الخميني بحرية التعبير

وحرية الصحافة.



واليوم نجد أن إيران تعاني أجواء هي من الأكثر قمعا على الإعلام”،

متهما النظام الإيراني بـ”سجن عشرات الصحفيين سنويا وتهديد عائلاتهم وحظر الوصول

إلى مواقع التواصل الاجتماعي”.

وجاء أيضا في تعليق الخارجية الأميركية “العام 1979

وعد الخميني بضمان الرخاء المادي والروحي للإيرانيين بعد 40 عاما دمر هذا النظام الإيراني

الفاسد اقتصاد البلاد، وأطاح بالإرث الإيراني النبيل، ولم ينتج سوى 40 عاما من الفشل”.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن انسحاب بلاده من

الاتفاق النووي مع إيران الموقع العام 2015، وأعاد فرض عقوبات قاسية جدا على إيران،

في حين أن العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين واشنطن وطهران منذ عام 1980.

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