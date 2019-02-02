2019/02/02 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر السياسي العراقي المستقل عزت الشابندر يوم السبت من تفاقم ظاهرة الالحاد في البلاد.

وكتب الشابندر على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" انه "اضافة إلى مشاكل الخدمات و فقدان الأمن و اتساع رقعة الفقر و شيوع السرقة و تزوير الانتخابات و غياب مؤسسات الدولة و استغلال السلطة و قيمومة الفاسدين إلى اخره من بركات عِجاف السنين ، ظهور ما هو اخطر كانتشار موجة الالحاد وتعاطي المخدرات و الشذوذ و الابتعاد عن منظومة جميع القيم".

ويُعرّف الالحاد بعدم الاعتقاد أو الإيمان بوجود الآلهة، وهذا المصطلح يتناقض مع الاعتقاد بالألوهية يعني الاعتقاد بأنه يوجد على الأقل إله واحد.

وتبلور مصطلح الإلحاد عقب انتشار الفكر الحر والشكوكيّة العلميّة وتنامي نشاط التيارات الفكرية في نقد الأديان.



حيث مال الملحدون الأوائل إلى تعريف أنفسهم باستخدام كلمة "ملحد" في القرن الثامن عشر في عصر التنوير.

وشهدت الثورة الفرنسية أول حركة سياسية كبرى في التاريخ للدفاع عن سيادة العقل البشري فضلًا عن تيار من الإلحاد لم يسبق له مثيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتراف سياسي بانتشار الالحاد في العراق ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتراف سياسي بانتشار الالحاد في العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).