الدوري الإيطالي | نابولي يستعيد الانتصارات ويقتل أحلام كوالياريلا

2019/02/02 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر نجح نابولي في تحقيق الفوز والتفوق على سامبدوريا، على أرضية ملعب سان باولو بثلاثية نظيفة في الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.وتفوق انهى به نابولي أسبوعه السلبي، بعد التعادل السلبي مع ميلان بالدوري وتوسيع الفارق مع يوفنتوس لـ11 نقطة، ومن ثم الخسارة أمام الفريق ذاته في ربع نهائي الكأس.

وتقدم البارتينوبي، بهدفين في دقيقة واحدة من توقيع الثنائي، البولندي أركاديوش ميليك في الدقيقة 25، من عرضية الإسباني خوزيه كاييخون.

تبعه لورينزو إينسيني بهدف ثاني في الدقيقة ذاتها بتسديدة أرضية على يمين أوديرو حارس السامب.



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وحاول لاعبو سامبدوريا تسجيل هدف تقليص الفارق خاصة بعد نزول سابونارا وجيابياديني في الشوط الثاني.

وكاد الإيطالي المخضرم، فابيو كوالياريلا أن يسجل هدفًا لولا تألق الحارس ميريت، ليفشل ابن الـ36 عامًا من الانفراد بالرقم القياسي بالتسجيل في مباريات متتالية، بعدما توقف رقمه لـ11 مباراة متتالية.

وفي الدقيقة 85، كاد ميليك أن يضيف هدفًا ثالثًا، لكن الحارس أوديرو، تصدى لها ببراعة.

وقبل دقيقة من نهاية اللقاء، أضاف الإيطالي البديل سيموني فيردي الهدف الثالث للبارتينوبي من ركلة جزاء.

ليرفع نابولي رصيده إلى 51 نقطة، مقلصًا الفارق مع يوفنتوس إلى 59 نقطة، بينما توقف سامبدوريا عند 33 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين عن ميلان صاحب المركز الرابع.





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