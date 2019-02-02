3 أطفال كورد ضحايا غرق قارب بين تركيا واليونان

2019/02/02 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول اتحاد اللاجئين العراقيين، عن غرق 3 أطفال كورد، من أهالي مدينة أربيل بإقليم كوردستان، في حادثة غرق قارب يقل لاجئين بين تركيا واليونان.

وقال آري جلال لـ (باسنيوز): «وصلتنا معلومات بغرق قارب يقل لاجئين من تركيا إلى اليونان، فجر اليوم السبت، في نهر (مانيج) بين البلدين».

وأضاف أن غرق القارب أسفر عن غرق طفلين كورديين، فيما فارق الطفل الثالث الحياة متأثراً بالحادثة فيما بعد، موضحاً أن الأطفال الثلاثة من أهالي أربيل.

وأكد جلال أن لاجئاً آخر تم إنقاذه من قبل الكوماندوز اليوناني.





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