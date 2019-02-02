2019/02/02 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثار الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، الرعب في قلوب جماهير

الفريق الكتالوني، خلال مباراة فالنسيا اليوم السبت على ملعب "كامب

نو" في الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.وحملت الدقيقة 69 من زمن المباراة تدخلا من توني لاتو

لاعب فالنسيا على ميسي، الذي سقط على الأرض وخرج من الملعب لتلقي

العلاج.وعاد بعدها النجم الأرجنتيني لاستكمال المباراة وسط تحية كبيرة وتصفيق

من قبل الجماهير الموجودة في "كامب نو".لكن يبدو أن ميسي متأثر بتلك الإصابة، رغم إكماله للمباراة التي انتهت

بالتعادل الإيجابي (2-2)، علمًا بأن البرغوث هو من سجّل هدفي

البلوجرانا.وما يقلق جماهير برشلونة، أن المباراة المقبلة للفريق ستكون أمام ريال

مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب كامب نو.يشار إلى أن ميسي غاب أيضًا عن مباراة الكلاسيكو في ذهاب الليجا

بالموسم الحالي للإصابة، التي انتهت بفوز البلوجرانا (5-1).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. ميسي يثير الرعب في كامب نو قبل الكلاسيكو !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. ميسي يثير الرعب في كامب نو قبل الكلاسيكو !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).