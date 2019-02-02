فالنسيا يوقف قطار انتصارات برشلونة في الليغا

2019/02/02 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعادل برشلونة مع فالنسيا بنتيجة (2-2) في المباراة التي جمعت

الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 22 من الليجا.أحرز ليونيل ميسي هدفي برشلونة في الدقيقتين 39 و64، بينما أحرز كيفين

جاميرو وداني باريخو هدفي فالنسيا في الدقيقتين 24 و32.وبتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 50 في المركز الأول،

فيما يصعد فالنسيا للمركز السابع بعدما وصل للنقطة 30.ظهرت خطورة فالنسيا في الدقائق العشرة الأولى عن طريق الجبهة اليمنى

بقيادة دانييل فاس، الذي أرسل كرتين متتاليتين إلى باريخو وجاميرو

ولكن كان تير شتيجن بالمرصاد لتسديداتهما.وجد برشلونة صعوبة في اختراق الجدار الدفاعي لفالنسيا، الذي كان يعود

في الحالة الدفاعية بثمانية لاعبين، مما أدى لابتعاد ميسي عن منطقة

الجزاء واقتراب أكثر من مناطق الوسط للبحث عن المساحة.

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