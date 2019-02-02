2019/02/02 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الساعدي يكشف عن تقرير حكومي يتضمن 6200 مشروع وهمي

تأریخ التحریر: : 2019/2/2 22:43

• 51 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الساعدي يكشف عن تقرير حكومي يتضمن 6200 مشروع وهمي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الساعدي يكشف عن تقرير حكومي يتضمن 6200 مشروع وهمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).