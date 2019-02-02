ميسي ينقذ برشلونة من الهزيمة امام فالنسيا بالليغا

2019/02/02 | 22:56

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بغداد اليوم- بغداد

أنقذ ليونيل ميسي، السبت، فريق برشلونة من خسارة امام فالنسيا، ليخرج الفريقان بنتيجة التعادل 2-2، في لقاء جرى على ملعب كامب نو، في إطار الجولة الـ 22 من منافسات الدوري الإسباني.

الدقائق العشر الاولى شهدت ضغطاً مستمراً لفالنسيا، اربك دفاع برشلونة مع اول فرصتين فعليتين له على المرمى.

وتدخل الفار في الدقيقة 10 ليلغي ركلة جزاء لبرشلونة، لكن الأخير وضع فالنسيا بعد الدقيقة 15 بالضغط العالي داخل ساحة لعبه مع تهديد متوالي على المرمى وارتفاع مستوى المباراة الى درجة المتعة وتناوب ميسي وسواريز وكوتينيو على تهديد مرمى فالنسيا.

وجاء الهدف الأول لفالنسيا بهجمة مثالية انتهت عند كيفين كاميرو سجل منها التقدم لفريقه في الدقيقة 24، وزادت معاناة برشلونة بركلة جزاء واضحة سجل منها فالنسيا هدف التقدم الثاني عند الدقيقة 32 بواسطة دانيال باريخو.

واشتدت المباراة من جانب برشلونة من اجل التعويض، وانقذ الفار هيبة الفريق الكتالوني بركلة جزاء سجل منها ميسي هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 39، لينتهي الشوط الاول بتقدم فالنسيا 2-1.

ومع بداية الشوط الثاني عادت ماكنة ميسي للتألق وبالهدف الثاني لبرشلونة عند الدقيقة 64، مع افضلية لفريقه في هذا الشوط، وحاصر برشلونة فريق فالنسيا في الدقائق الاخيرة من اللقاء بحثا عن التفوق، الا ان اللقاء انتهى 2-2.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة الى النقطة 50 والصدارة، فيما اصبح رصيد فالنسيا 30 نقطة والمركز السابع.

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