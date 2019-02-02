واع/القبض على إرهابيين في صلاح الدين

2019/02/02 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

02/02/2019 22:31:00 PM |

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واع بغداد

أعلنت مديرية الشرطة الاتحادية، اليوم السبت ، القاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4 ارهاب في محافظة صلاح الدين .

وقالت المديرية في بيان تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )إنه "وباشراف مدير الشؤون الداخلية في الشرطة الاتحادية اللواء(( محمود رسن )) قامت مفارز الشؤون الداخلية في ضمن قطعات الفرقة الرابعة بإلقاء القبض على متهمين وفق المادة ٤ إرهاب بعد نصب كمين محكم".

واشار البيان أنه تم "تسليمهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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