صور: أول قداس مسيحي في ديالى بعد 15 عاماً من الانقطاع

2019/02/02 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى- ناس شهدت مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، السبت، إقامة أول قداس للديانة المسيحية بعد انقطاع دام نحو 15 عاما.وقال مراسل “ناس”، اليوم(2 شباط 2019) إن “كنيسة أم المشورة الصالحة في مدينة بعقوبة والتي أعيد إفتتاحها مطلع العام الجاري بعد إغلاق دام 15 عاما، شهدت اليوم إقامة أول قداس بحضور البطريرك الكاردينال لويس ساكو […]

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