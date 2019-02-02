غرب العراق .. ميدان الصراع الجديد في المنطقة؟

2019/02/02 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس- بغداد نشر موقع “جدلية” الاخباري، السبت، ان ايران تراهن على العراق كظهير إقتصادي قوي يؤمن لها توسعاً سياسياً ونفوذاً أمنياً في المنطقة، مشيراً إلى أنها تُهيّمن على خمسة مسارات تجارية بغطاء استخباري قوي عبر العراق.ويقول الموقع في تقرير مطوّل اطلع “ناس” عليه اليوم (2 اشباط 2019)، بعنوان “غرب العراق: صراع القوى الكبرى على […]

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