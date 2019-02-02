2019/02/02 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وحدات حماية الشعب الكوردية الناشطة في شمال غرب سوريا، اليوم السبت، عن تمكنها من اسر ست مسلحين اجانب في صفوف تنظيم "داعش" الارهابي.

وجاء في بيان للوحدات، اطلعت عليه شفق نيوز، انه خلال عملية لقواتها في منطقة الجزيرة بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (هسده) تم اسر ستة مسلحين اجانب من هويات روسيا وامريكا اللاتينية وتركيا وكندا والصين.

ونشرت الوحدات صور واسماء مقاتلي "داعش" وهم كل من:

-ديمتري سيمينوف المكنى بابي عيسى الروسي من روسيا.

- محمود سعيد عطية المكنى بابي موشاب الالماني من المانيا

- نيكولاس جوزيف لي المكنى بابي يوسف الامريكي، من الولايات المتحدة الامريكية.

- امرة رفعت اوزانكوغلو المكنى بابي فاطمة التركي من تركيا

- ابرار محمد المكنى بابي زبير السويدي من السويد

- هشام الرابي المكنى بابي مريم المغربي من المغرب فاس

وكانت الوحدات قد اعلنت في 27 كانون الثاني عن اسر ثلاث مقاتلين اجانب في منطقتي شفا وهجين في دير الزور، مبينة ان اسمائهم هي خالد وليد حمد وصالح خضر محمد ودلوفار دوديف ازموفوج من الاصول السودانية والطاجيكستانية في عملية خاصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وحدات حماية الشعب الكوردية تعلن اسر ستة دواعش اجانب وتكشف هوياتهم) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وحدات حماية الشعب الكوردية تعلن اسر ستة دواعش اجانب وتكشف هوياتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).