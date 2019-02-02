الشيخ الأمين قيس الخزعلي يستقبل نجل العلامة الشيخ القرشي

2019/02/02 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل سماحة الشيخ قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في مكتبه بالنجف الأشرف اليوم السبت، سماحة الشيخ مهدي نجل آية الله الشيخ باقر

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