العراق يهدد بالانسحاب من الاتفاقية الأمنية مع واشنطن ويدعو لـ

2019/02/02 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ممثل الحكومة في البرلمان جبار الشويلي، مساء اليوم السبت، عزم العراق الانسحاب من الاتفاقية الأمنية مع أميركا في حال ثبت وجود خرق من قبل

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