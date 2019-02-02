في رسالة.. غوغل تكشف موعد إغلاق “خدمتها”

2019/02/02 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات

في رسالة تلقاها عدد كبير من مستخدمي عملاق البحث على الإنترنت

“غوغل”، السبت، كشفت الشركة موعد إغلاق خدمة “غوغل بلس”.

وذكرت الرسالة الإلكترونية أن مستخدمي الخدمة لن يتمكنوا

من إنشاء أي صفحات أو مناسبات أو حسابات شخصية جديدة، وذلك بداية من يوم 4 فبراير الجاري.

وأضافت غوغل أن الشركة قررت حذف جميع المحتوى الخاص بمستخدمي

“غوغل بلس” بحلول يوم 2 أبريل 2019، وهو ما يتضمن الصور والفيديوهات الموجودة

على الصفحات أو الألبومات وغيرها من البيانات.

وأعطت غوغل فرصة للمشتركين تمكنهم من تنزيل المحتوى الخاص

بهم من على “غوغل بلس” قبل إيقافه، والذي سبق وأن قاموا بمشاركته ونشره على

الموقع.

وأوضحت غوغل في الرسالة أن سبب إغلاق حسابات المستخدمين على

موقع “غوغل بلس” هو “عدم جدوى الخدمة”.

كما أشارت إلى أنها لن تقوم بإيقاف حساب “غوغل بلس”

لمن يملكون حساب للشركات أو غوغل التجاري المعروف باسم “جي سويت”، فأصحاب

هذه الحسابات هم فقط من يستمر عمل حساباتهم على “غوغل بلس”.

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