2019/02/02 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الميرة اقام البيت الايزيدي في مدينة الميرة الهولندية اليوم السبت 02.20.2019 مجلس عزاء على روح الامير تحسين بك أمير الديانة الايزيدية في العالم.مجلس العزاء حضره جمع من الايزيديين في هولندا و عدد من الشخصيات العراقية و الكوردية و العديد من منظمات المجتمع المدني و الاحزاب مقدمين التعازي بوفاة أمير عموم الايزيدية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الايزيديون في هولندا يقيمون مجلس عزاء على روح الامير “تحسين بك” أمير الديانة الايزيدية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الايزيديون في هولندا يقيمون مجلس عزاء على روح الامير “تحسين بك” أمير الديانة الايزيدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).