بيان صادر عن المركز العراقي لدعم حرية التعبير بشان مقتل علاء مشذوب

2019/02/02 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، مقتل الأكاديمي والروائي علاء مشذوب في شارع ميثم التمار وسط محافظة كربلاء من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية.وفي الوقت الذي يعرب المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، عن أشد عبارات الاستنكار، فإنه يطالب الحكومة المحلية وقائد شرطة المحافظة اللواء احمد زويني بفتح تحقيق فعلي لتقديم الجناة الى العدالة وبشكل عاجل، لكون معاقبة قتلة مشذوب سيرسل رسالة واضحة وقوية لجميع من تسول لهم نفسهم باللجوء إلى العنف لكبح حرية التعبير.وأبلغ ممثل المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق) في كربلاء، ان مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية أقدموا على إطلاق 14 رصاصة في صدر ورأس الأكاديمي والروائي علاء مشذوب مساء اليوم السبت في شارع ميثم التمّار وسط محافظة كربلاء.

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