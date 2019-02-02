2019/02/02 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انشقاق جنرال فنزويلي "رفيع" عن نظام مادورو أعلن جنرال رفيع المستوى في القوات الجوية الفنزويلية، السبت، أنه تخلى عن ولائه للرئيس نيكولاس مادورو، معترفا بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.وفي مقطع فيديو جرى تداوله على موقع تويتر، دعا الجنرال فرانسيسكو يانيز، العضو في القيادة العليا للقوات الجوية، بقية أفراد الجيش للانشقاق عن مادورو.من جانبها، اتهمت القيادة العليا عبر حسابها على تويتر يانيز بـ"الخيانة"، وذلك بعد ظهور صورته على صفحة القيادة على الإنترنت مع تعريف له على أنه قائد التخطيط الاستراتيجي في القوات الجوية الفنزويلية.وكان الملحق العسكري الفنزويلي، في سفارة بلاده بواشنطن، قد أعلن في الـ27 من يناير الانشقاق عن القوات المسلحة، والاعتراف بغوايدو رئيسا للبلاد.جاء ذلك بعد أن دعا غوايدو الجيش الفنزويلي للتخلي عن حكومة مادورو، عقب قداس أقيم لتأبين أكثر من 24 مدنيا قتلوا في مظاهرات مناهضة للحكومة.وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قد أدى اليمين الدستورية لفترة رئاسة ثانية في العاشر من يناير الماضي، بعد انتخابات اعتبرها كثيرون "مزورة"، ليقوم غوايدو في الـ23 من يناير، بلإعلان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.واعترفت معظم دول أميركا اللاتينية والدول الأوروبية وكندا بغوايدو، لكن هذه التطورات المتلاحقة أثارت ردودا غاضبة من روسيا والصين وعدد قليل من الحكومات اللاتينية ذات الميول اليسارية، كما أثارت قلق بعض الدول في أفريقيا والكاريبي.وتعاني فنزويلا من انتشار الجوع والأمراض، ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 10 ملايين في المئة في 2019.

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