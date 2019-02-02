العراق وايران يتفقان على الية تخص التعليم

2019/02/02 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} إلتقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل اليوم السبت بوزير العلوم الايراني غلامي وذلك ضمن برنامج زيارته للعاصمة طهران، وتم بحث سبل تطوير التعاون حيث أثمر عن توقيع اتفاقية تنظيم العلاقات العلمية والاكاديمية بين جمهورية العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية.

وذكرت الوزار في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، ان " الاتفاقية تضمنت منح زمالات دراسية من قبل الطرفين ، والتعاون في مجال نشر البحوث العلمية المشتركة ، وتدريب الكوادر التدريسية والعلمية ، والزمالات البحثية، حيث أستهل وزير العلوم الايراني غلامي حديثه بتقديم الشكر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي الدكتور قصي السهيل والوفد المرافق له على تلبية الدعوة لزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية".كما أكد غلامي على ان "وجود السهيل سيساهم في تطوير العلاقات العلمية والاكاديمية بين ايران والعراق، وحضر توقيع الاتفاقية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل والوفد المرافق له بالاضافة الى القائم بأعمال السفارة العراقية لدى طهران ذو الفقار الياسري ، وعن الجانب الايراني كل من وزير العلوم غلامي وقائمقام وزير العلوم للشؤون الدولية سالار آملي ومدير عام شؤون الطلبة الاجانب عليزاده ورئيس جامعة "صنعتى شريف" الدكتور فتوحي ورئيسة جامعة الزهراء".كما قام الوفد العراقي برئاسة معالي الوزير بزيارة جامعة "صنعتى شريف" للعلوم التقنية في طهران وذلك للاطلاع على مدى ما تتمتع به هذه الجامعة من امكانات علمية وادارية.انتهى

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