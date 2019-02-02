2019/02/02 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/إستشهاد عنصر أمني بهجوم لداعش جنوب بعقوبة

02/02/2019 23:25:00 PM |

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واع ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى ، السبت، بإستشهاد عنصر أمني بهجوم لداعش على نقطة لشرطة النفط حنوب بعقوبة.

وذكر المصدر لمراسل (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع)ن"نقطة أمنية لشرطة النفط في منطقة يوسف الهيلان جنوب ناحية بهرز جنوب بعقوبة تعرضت لهجوم لداعش".

وأضاف،أن" الهجوم أسفر عن إستشهاد منتسب وفقا للمعلومات الأمنية ، فيما تمت مطالبة القوات الأمنية".

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