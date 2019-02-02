إصابة شرطي بهجوم لداعش على نقطة تفتيش في ديالى

2019/02/02 | 23:27

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، السبت (2 شباط 2019)، بإصابة شرطي بجروح متفاوتة، خلال هجوم شنه تنظيم داعش على نقطة مرابطة أمنية جنوب بهرز.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "داعش هاجم نقطة مرابطة أمنية لقوة شرطة النفط في جنوب ناحية بهرز (٢٠ كم جنوب بعقوبة)، ما أسفر عن إصابة شرطي بجروح حرجة".

واضاف المصدر، أن "تعزيزات قتالية ارسلت الى موقع الحادث".

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت قوات الحشد الشعبي، السبت (2 شباط 2019)، احباك محاولة لتسلل عناصر داعش، في خانقين، بمحافظة ديالى.

وقالت مديرية اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن القوات "أحبطت محاولة تسلل لعناصر داعش الإرهابية في قرى بأطرا

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مديرية الشؤون الداخلية والأمن، السبت، اعتقال الشرطة الاتحادية لمتهمين اثنين بالارهاب، في محافظة صلاح الدين.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بناء على توجيه مدير عام الشؤون الداخلية والأمن،

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مركز الإعلام الأمني، السبت، اعتقال عنصرين من داعش في صلاح الدين.

وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة ال

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