غضب في صفحات التواصل العراقية بعد مقتل الروائي علاء مشذوب في كربلاء

2019/02/02 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس غطت ملامح الكاتب والروائي علاء مشذوب, السبت, وجه موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في العراق بعد شيوع نبأ مقتله أمام داره في محافظة كربلاء برصاص مسلحين.وتناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي, اليوم (2 شباط 2019), صور خبر اغتيال مشذوب، فيما انتقد مركز النماء المتخصص بالدفاع عن حقوق الإنسان “تسرع” مصادر امنية في المحافظة، […]

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