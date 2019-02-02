بوتسدامر الاخبارية : بعد زيارة “نادية مراد” الى برلمان ولاية براندينبورك فكرنا بدعم الايزيديين واستقبالهم

2019/02/02 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بوتسدام نشرت وكالة بوتسدامر الاخبارية التي تعود لمدينة بوتسدام ولاية براندينبورك الالمانية تقرير عن قرار استقبال بعض العوائل الايزيدية التي أصبحت ضحايا هجمات داعش الارهابي في اب/ اغسطس 2014 عندما هاجم التنظيم الارهابي المتطرف القرى الايزيدية وارتكب ابادة جماعية بحقهم .بوتسدامر الاخبارية ذكرت في خبر لها أن فكرة برنامج دعم ضحايا […]

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