مباراة الاهلي وسيمبا - مشاهدة البث المباشر والتغطية الخاصة

2019/02/02 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البث المباشر لمباراة الاهلي وسيمبامشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم الاهلي وسيمبايستقبل الاهلي المصري ضيفه سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، حيث سيكون بإمكانكم متابعة المباراة مباشرة وحصريا عبر HD1، انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.ويبدو الاهلي (4 نقاط) المتصدّر، مرشحاً بقوة لتحقيق فوزه الثاني في دور المجموعات مما سيتيح له وضع قدم في ربع نهائي أمجد الكؤوس الإفريقية.شوط اول كان في اتجاه واحد للاهلي المصري الذي فرض اسلوب لعبه على ضيفه سيمبا التنزاني المتواضع فكانت النتيجة خماسية نظيفةويتوقع ان ترتفع الحصيلة في الشوط الثاني.دق 40 الهدف الخامس للاهلي: تمريرة ذكية من الشحات في اتجاه كريم نيدفيد الذي لم يجد صعوبة في تحقيق هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه.دق 34 الهدف الرابع للاهلي: كريم نيدفيد يهز شباك سيمبا بعدما سدد الكرة لتصطدم بالحارس التنزاني قبل ان تعرف طريق المرمى. دق 31 الهدف الثالث للاهلي: علي معلول يواصل تالقه وهذه المرة عبر تمريره كرة حاسمة للنيجيري جونيور أجاي والاخير يودعها الشباك.دق 23 الهدف الثاني للاهلي: الظهير الايسر علي معلول يستلم تمريرة من ناصر ماهر داخل منطقة جزاء سيمبا ويسدد بقوة داخل المرمى.دق 16: كرة ثابتة من التونسي علي معلول مرت قريبة جدا من القائم الايسر للحارس التنزاني مانولا.دق3 الهدف الأول للاهلي: بداية مثالية للاهلي، عرضية من حسين الشحات وعمرو السولية من راسية محكمة يغالط الحارس التنزاني.-بداية لقاء الاهلي المصري وسيمبا التنزاني تشكيلتا الاهلي وسيمبايسعى ممثل كرة القدم المصرية لتعويض تعادله الأخير أمام شبيبة الساورة 1-1 رغم أنه كاد يخسر اللقاء لو لا الهدف الثمين الذي وقّعه كريم نيدفيد في الدقائق الأخيرة.من جهة أخرى، لن يكون سيمبا (3 نقاط) صيداً يسيراً أمام الفريق المصري خصوصاً وأن الفريق التنزاني يبحث عن نتيجة إيجابية يعوّض بها خسارته القاسية أمام فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية بخماسية نظيفة.موعد مباراة الاهلي وسيمبامباراة الاهلي وسيمبا تبث على قناة beIN SPORTS HD1 مباشرة، في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

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