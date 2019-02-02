فابينيو: اللعب أساسيًا في ليفربول ليس سهلًا

2019/02/02 | 23:34

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يوسف حمدي فيسبوك تويتر قال النجم البرازيلي فابينيو إن اللعب بشكل أساسي في الدوري الغنجليزي الممتاز أمر صعب للغاية، خاصة حين يتعلق ذلك بفريق في حجم ليفربول.

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وسيحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على ويست هام يونايتد الإثنين المقبل على الملعب الأوليمبي بالعاصمة لندن، وذلك في ختام الأسبوع الخامس والعشرين من البريميرليج.

وأشارت بعض المصادر إلى أن النجم البرازيلي فابينيو سيلعب أساسيًا في هذه المباراة، الأمر الذي استقبله بشيء من الحماس والعقلانية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢ فبراير ٢٠١٩

وقال فابينيو: "اللعب أساسيًا في البريميرليج ليس كأي دوري آخر، وحين يتعلق الأمر بفريق مثل ليفربول فإن الأمور تكون أكثر صعوبة"

وأضاف: "يورجن كلوب أعطاني الكثير من الثقة وتعلمت منه كثيرًا في هذه الفترة القصيرة، أنا سعيد جدًا بالعمل معه وسط هذه المجموعة الرائعة"

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يذكر أن ليفربول كان قد تعادل في مباراته الأخيرة أمام ليستر سيتي بهدف لمثله، ليفوت على نفسه فرصة الابتعاد عن مانشستر سيتي بفارق 7 نقاط.





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